Entscheidung über Schlosspark in Hövelhof naht

Am Wochenende soll der Gewinner des Architektenwettbewerbs bekannt gegeben werden

Hövelhof

Jetzt wird es spannend: An diesem Wochnenende wird entschieden, wie der Schlossgarten in Hövelhof künftig gestaltet wird. Die Gemeinde hat bekannt gegeben, dass am Samstag der Gewinner des Architektenwettbewerbs gekürt wird.

Von Per Lütje