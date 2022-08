Espeln feiert: Liebe zur Natur und Landwirtschaft

Wenn die ersten Felder gemäht sind, das Korn gedroschen wurde und die Obstbäume ihre volle Pracht zeigen, stehen die Zeichen auf Erntedank. Die jüngste Vergangenheit zeigt die hohe Bedeutung dieses Heimatfestes, schreibt der Bürgerverein Espeln in seiner Ankündigung auf das Erntedankfest vom 3 bis 5. September.

Im Rahmen des Espelner Erntezuges wird traditionell der letzte Erntewagen mit Stroh eingeholt. Von Pferden gezogen rollt die Erntefuhre durch das Dorf und tausende Besucher säumen die Straßenränder. Der symbolträchtige Erntewagen rollt in diesem Jahr nach zweijähriger Coronapause wieder.

Der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr seien Ereignisse, die zeigen, wie kostbar das Leben auf dem Land sei. „Heimatverbundenheit, Freundschaft, Geselligkeit, die Liebe zur Natur und zur Landwirtschaft – all das sind Tugenden, die gewahrt und geschützt werden müssen. Mit dem Heimat- und Erntedankfest möchten wir genau dies zum Ausdruck bringen“, so der 1. Vorsitzende des Bürgervereins Günter Austermeier. Und dann steht Anfang September das kleine Dorf Kopf.

Der Startschuss fällt am Samstagabend, 3. September. Nach dem Festgottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung werden die Besucher bei der Autoscooterdisco mit Martin Hegemann auf die drei Festtage eingestimmt. Ab 21 Uhr sorgt die Hövelhofer Band Royal Stage Army für ordentlich Stimmung im Zelt. Im Anschluss übernimmt DJ David Haupt das Steuer.

Das Festprogramm Foto: Samstag, 3. September

17.15 Uhr: Antreten am Bürgerhaus

17.30 Uhr: Festgottesdienst anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal

20 Uhr: Autoscooterdisco mit Martin Hegemann

21 Uhr: Royal Stage Army aus Hövelhof anschließend DJ David Haupt

Sonntag, 4. September

14.30 Uhr: Großer Festumzug

15.45 Uhr: Festansprache vom Präsidenten des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes Hubertus Beringmeier

16 Uhr: Quadrille der Reitergruppe Espeln anschließend Kranzreiten zur Ermittlung des Kranzkönig und Bekanntgabe des neuen Erntekönigpaares

18 Uhr: Tanz unter der Erntekrone mit DJ Mino

Montag, 5. September

8.15 Uhr: Hochamt für die Lebenden und Verstorbenen des Bürgervereins Espeln

9 Uhr: Frühschoppen

15 Uhr: Kinderbelustigung

19 Uhr: Empfang des Erntekönigpaares 2022

19.45 Uhr: Abholen der St. Joseph-Schützenbruderschaft Ostenland

20 Uhr: Abholen der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Hövelhof und des Bürgerschützenvereins Steinhorst

21 Uhr: Tanz unter der Erntekrone mit Michael Esprit und Band Skyline. ...

Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntag, 4. September, ab 14.30 Uhr. Begleitet von Spielmannszügen und Musikkapellen erwecken die vielen Fußgruppen und dutzende liebevoll geschmückten Themenwagen alte Traditionen wieder zum Leben. Im Anschluss werden die angereisten Gäste und Teilnehmer des Festumzugs auf dem Dorfplatz begrüßt, ehe das Wort an den diesjährigen Festredner Hubertus Beringmeier, Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, übergeben wird.

Dann folgt die Quadrille der Reitergruppe mit anschließendem Kranzreiten. Der oder die ermittelte KranzkönigIn verkündet im direkten Anschluss das neue Erntekönigspaar. Unter Jubel und Beifall wird das Paar ins Festzelt begleitet, um den „Tanz unter der Erntekrone“ mit DJ Mino zu eröffnen.

Abgerundet wird das Festwochenende am Montag, 5. September. Nach dem Frühschoppen und der Kinderbelustigung werden am Abend die drei Schützenvereine aus den Nachbarorten Hövelhof, Ostenland und Steinhorst empfangen. Musikalisch begleitet wird der Festabend von Michael Esprit mit seiner Band.

Der Bürgerverein Espeln freut sich auf ein wundervolles Fest mit vielen Besuchern aus nah und fern.