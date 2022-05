Espeln soll (noch) schöner werden

Die Bevölkerung in Espeln kann sich in diesem und dem kommenden Jahr auf zahlreiche Verbesserungen freuen. Insbesondere der Ortskern um das Espelner Bürgerhaus herum, soll von diesem Herbst an in neuem Glanz erstrahlen. „Wir werden 2022 und 2023 in unseren Ortsteil Espeln investieren. Erste Maßnahmen zur Aufwertung des Dorfes haben bereits begonnen“, sagt Bürgermeister Michael Berens.

Jörg Weikmann (Mitte) und Uwe Lüke (rechts) vom Verein Leben in Espeln präsentieren Bürgermeister Michael Berens die neuen Bänke am Bürgerhaus.

Am Espelner Bürgerhaus hat die Sennegemeinde Hövelhof fünf Linden gepflanzt, die künftig an warmen Tagen Schatten spenden. Für die Besucher des Bürgerhauses und der örtlichen Kindertagesstätte sind überdies neue Fahrradständer angedacht.

Für die weitere Aufwertung des Bereichs um das Haus für Kulturveranstaltungen, Feiern und Sportangebote zeigte der Verein Leben in Espeln bürgerschaftliches Engagement. Die Mitglieder stellten insgesamt sechs Bänke in der Umgebung des Bürgerhauses auf. Der Verein hatte zur Finanzierung der Sitzgelegenheiten Fördermittel beantragt und im Rahmen des „Heimat-Schecks“ 2000 Euro durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen bewilligt bekommen. Das darüber hinaus benötigte Kapital stellte die Gemeindeverwaltung zur Verfügung. „Ich bin mir sicher, dass die neuen Sitzgelegenheiten die Aufenthaltsqualität im Ortskern enorm steigern werden“, sagt Jörg Weikmann, Vorstandsmitglied des Vereins Leben in Espeln.

Zwölf neue Fenster für das Bürgerhaus

Im September 2022 bekommt das Espelner Bürgerhaus zudem insgesamt zwölf neue Fenster im Saal und im Flur. Weil durch die vorherigen Fenster Feuchtigkeitsschäden entstanden sind, erhält die Fassade auf der Westseite des Gebäudes einen neuen Anstrich. Darüber hinaus sind weitere Sanierungsarbeiten am Bürgerhaus geplant.

Auch an die kleinen Bürgerinnen und Bürger in Espeln hat die Sennegemeinde gedacht. Im vergangenen Jahr hat die Gemeindeverwaltung in den Gruppenräumen der örtlichen Kita eine neue Küche eingebaut. Jetzt planen die Beschäftigten den Umbau einer ehemaligen Wohnung im Gebäude der Kita. Schlaf- und Wohnräume für die Kindergartenkinder sowie Büroräume für das Personal sollen entstehen. Die Räumlichkeiten werden frisch gestrichen, es werden neue Türen und Fenster eingebaut und die Elektronik überarbeitet. Die Planungen für die Baumaßnahmen haben bereits begonnen.

„ Die Verlängerung des Radwegs ist ein vielfacher Wunsch der Bevölkerung in Espeln. “ Michael Berens

Bereits vor einigen Jahren hat die Gemeinde den Bürgerradweg an der Espelner Straße vom Ortskern bis zum Postweg gebaut. Jetzt plant die Verwaltung, den Radweg bis nach Steinhorst fortzusetzen. „Die Verlängerung des Radwegs ist ein vielfacher Wunsch der Bevölkerung in Espeln. Weil der Weg ab der Gaststätte Pape auf Delbrücker Gebiet liegt, arbeiten wir bei diesem Projekt mit unserer Nachbarkommune zusammen“, sagt Berens.

„Die Arbeiten werden natürlich einige Zeit in Anspruch nehmen, aber wir stehen der Gemeindeverwaltung gerne zur Seite und freuen uns über die Neuerungen für unser Dorf“, sagt Jörg Weikmann abschließend.