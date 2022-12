Europaradweg R1 durch Hövelhof mit 443.000 Euro gefördert

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, nimmt die Welt ganz anders wahr – zum Beispiel auf dem Europaradweg R1. In Deutschland führt er als D-Route 3 von der niederländischen Grenze bei Zwillbrock durch Hövelhof im Paderborner Land bis nach Küstrin an der Grenze zu Polen. Nun wird das Projekt umfangreich gefördert.

Fahrradtourismus ist wachsender Wirtschaftsfaktor in der Sennegemeinde

Ein neues Förderprojekt mit dem Titel „D3-R1-Attraktiv“ für den Europaradweg soll den Radtourismus und damit die Tourismuswirtschaft stabilisieren. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr stellt dafür 443.445 Euro zur Verfügung.

„Wir freuen uns, dass der Europaradweg R1 und die D-Route 3 nun gefördert werden, denn von einer Aufwertung der Route und mehr Radfahrerinnen und Radfahrern profitiert auch Hövelhof im Paderborner Land“, sagt Hövelhofs Tourismus-Leiter Thomas Westhof. „Denn die Radreisenden müssen irgendwo schlafen und essen, machen Ausflüge oder kaufen ein. Das kommt den örtlichen Leistungsträgern zugute. Darüber hinaus ist Fahrradtourismus allgemein ein starker Wirtschaftsfaktor, der in den letzten Jahren noch zusätzlich an Bedeutung gewonnen hat.“

Als besondere Sehenswürdigkeit ist das Jagdschloss Hövelhof auf der Fahrradroute aufgeführt. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hat das Gasthaus Spieker und das Hotel-Restaurant „Piaerdestall“ in Riege sowie den Gasthof Kersting, das Hotel garni „Zum grünen Baum“, das Hotel Hagemann garni, das Hotel Victoria, den Hotel-Gasthof Brink und das Landhaus Pension Göke in Klausheide als fahrradfreundlich zertifiziert. Diese bieten unter anderem abschließbare Räume für Fahrräder über Nacht, Trocknungsmöglichkeiten für Kleidung und Ausrüstung sowie Basisreparatursets an.

Bis 2020 verlief der Europaradweg auf rund fünf Kilometern ausschließlich durch Riege, wird seitdem auch durch den Hövelhofer Ortskern geführt und mit dem Ems-Radweg verknüpft. Seitdem liegen 9,6 Kilometer Strecke innerhalb der Sennegemeinde.

Ein Schwerpunkt des Förderprojekts liegt darauf, die Qualität des Raderlebnisses zu steigern. Basis dafür ist eine Analyse der aktuellen Strecken und ihrer Nutzung sowie die Stärkung und Vernetzung der Akteure entlang der Route. Der zweite Schwerpunkt ist eine gut ausgerichtete Marketingstrategie. „Dabei sollen die kulturhistorischen Potenziale und Highlights der touristischen Regionen in den Vordergrund rücken, durch die der R1 führt. Das ist in unserer nördlichen Region vor allem die einmalige Natur der Senne-Landschaft“, so Anja Veith von der Touristikzentrale Paderborner Land.

Als länderübergreifendes Verbundprojekt basiert das Vorhaben auf der engen Zusammenarbeit von drei Projektpartnern – dem Münsterland e.V. als Gesamtkoordinator des Projekts, dem WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V. und der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Fläming-Havel e.V. Für den „Lückenschluss“ im niedersächsischen Teil des D3-R1 gibt es zudem eine Kooperation mit der Solling-Vogler-Region im Weserbergland e. V. und dem Harzer Tourismusverband e.V.

Der Europaradweg durch Hövelhof. Der blaue Punkt zeigt das Jagdschloss Hövelhof, das als Sehenswürdigkeit auf der Route genannt wird. Foto: Openstreetmap

Der Münsterland e.V. setzt das Projekt im Auftrag der Kommunen und Kreise am Europaradweg R1 - D-Route 3 in Nordrhein-Westfalen um, die sich seit 2002 zur gleichnamigen Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben. Hövelhof ist dort aktives Mitglied. Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist eine stärkere Wahrnehmung des R1 - D-Route 3 durch eine zielgruppengerechte Vermarktung und qualitative Optimierung der Radroute.

„Hierbei war es uns schon immer wichtig, die Gesamtroute in Deutschland in den Fokus zu rücken und gemeinsam mit den Partnern der anliegenden Bundesländer die Radroute voranzubringen. Daher freuen wir uns sehr, dass auch die langjährigen Hövelhofer Bemühungen, insbesondere unsere R1-Promotionen-Touren, nun erfolgreich waren“, so Westhof.

Das Radnetz Deutschland bildet das Netz der Radrouten von nationaler Bedeutung und besteht aus den zwölf „D-Routen“, dem ‚Radweg Deutsche Einheit‘ und dem ‚Iron Curtain Trail‘. Das Radnetz Deutschland umfasst rund 11.700 Kilometer, es ist zugleich Bestandteil des europäischen Radfernwegenetzes „EuroVelo“ und damit international bedeutend. Mit dem Förderprogramm will der Bund die qualitative Verbesserung, die Bekanntheit und Attraktivität des Radnetzes in Deutschland steigern.

Im Rahmen eines „vorzeitigen Maßnahmenbeginns“ konnte bereits am 1. April 2022 mit den ersten Projektaktivitäten begonnen werden, das nun bewilligte Projekt läuft bis zum 30. Juni 2024. Die Förderquote beträgt 75 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 591.261 Euro, der restliche Anteil wird durch die Projektpartner geleistet. Mehr Informationen unter: www.europaradweg-r1.de