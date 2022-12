FDP scheitert in Hövelhof mit Antrag zur Ausweitung der Ferienbetreuung

Nur OGS-Kinder können Angebot in Anspruch nehmen

Hövelhof

Grundschüler, die in Hövelhof nicht die Nachmittagsbetreuung an der Schule nutzen, können bislang auch nicht in den Ferien dort betreut werden. Das wollte die FDP mit ihrem Antrag ändern und scheiterte im Rat.