Feuer auf der Bahnhofstoilette in Hövelhof

Freiwillige Wehr muss am frühen Sonntagmorgen ausrücken

Hövelhof

Zu einem Einsatz am Hövelhofer Bahnhof wurde die Frei­willige Feuerwehr Hövelhof am frühen Sonntagmorgen gerufen. Gegen 4.30 Uhr wurde eine „unklare Rauchentwicklung“ am Bahnhof gemeldet.