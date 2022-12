Feuerwehr chauffiert neue Krippenfiguren nach Hövelhof

Eine Abordnung des Verkehrsvereins Hövelhof und der Freunde der Hövelhofer Krippe fuhren nun privat Richtung Chiemgau, um die fünf neuen Figuren und Elemente für die Hövelhofer Krippe bei der Holzschnitzerei Viehauser in Traunstein abzuholen. Eine wichtige Rolle übernahm dabei die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr.

Unversehrt in Hövelhof angekommen - die St.-Florian-Figur vor der großen Nikolaus-Holz-Skulptur im Schlossgarten: Max Rempe (von links), Patrick Falkenrich, Sebastian Lienen, Stephan Semmelmayr, Thomas Westhof und Wolfgang Thorwesten.

Die neuen Figuren wurde in der malerisch gelegenen Kirche St. Johann gesegnet und machten sich dann auf den Weg nach Hövelhof. Während die Hövelhofer Delegation umweltfreundlich die Reise mit der Bahn antrat, rollten die Krippenfiguren auf dem Straßenweg.

Der Grund: Ingrid Viehauser von der Holzschnitzerei Viehauser in Traunstein, in der sämtliche Figuren für die Hövelhofer Krippe handgefertigt wurden, hatte Bedenken, dass trotz bester Verpackung bei der Bahnreise mit zweifachem Umstieg die wertvollen, filigranen Elemente kaputt gehen könnten.

Thomas Westhof, als gemeindlicher Marketing-Leiter Vorstandsmitglied im Verkehrsverein, bat deshalb die Feuerwehr um „Amtshilfe“. Sebastian Lienen, Leiter der Feuerwehr, und seine beiden Stellvertreter Maximilian Rempe und Patrick Falkenrich waren sofort Feuer und Flamme. Spontan erklärten sich Lienen und Rempe bereit, den privat zur Verfügung gestellten Transporter in Richtung Chiemgau zu chauffieren und für den sicheren Transport der Krippenfiguren zu sorgen, während sich Falkenrich und die Feuerwehr derweil um die Sicherheit der Hövelhofer zuhause kümmerte.

Bei der Vorbereitung der Fahrt kam den Beteiligten eine weitere Idee: Spätestens 2024, wenn der geplante Neubau des Gerätehauses in Betrieb geht, würde die Wehr ihr neues Domizil gerne mit einer Figur des Heiligen Florians, dem Patron der Feuerwehren, schmücken.

Schnell glühten die Drähte Richtung Traunstein und die Holzschnitzerei Viehauser: Ein passender St. Florian war vorhanden und konnte bereits mit den Krippenfiguren an der Segnung teilnehmen und danach die Reise nach Westfalen antreten. Bis zum Einzug in den Neubau darf Florian dann schon mal etwas Senneluft schnuppern. Und was die Finanzierung betrifft, herrschte bei den Krippenfahrern sofort Konsens. Natürlich werden auch die vierstelligen Kosten für diese wertvolle Figur ausschließlich über Spenden finanziert, um den Etat des Fördervereins der Hövelhofer Feuerwehr nicht zu belasten.