Fools Garden spielt bei „Espeln Live“

Hövelhof-Espeln

„Wir machen mit diesem Konzertformat Kultur für jedermann zugänglich. So entstand das Konzept für ‚Umsonst und Draußen‘“, freut sich Jörg Weikmann von „Leben in Espeln“ über den Neustart von „Espeln Live“. Nach der gelungenen Premiere und rund 800 Besuchern im Jahr 2019 kann das Organisationsteam nun mit der zweiten Auflage am Bürgerhaus nachlegen. Am Samstag, 28. Mai sind Fools Garden der Headliner des Konzertabends, der sieben Stunden Musik vom Feinsten bieten wird – und das bei freiem Eintritt.

Von Axel Langer