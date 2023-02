Angelika Westerwelle ist neue Vorsitzende

Hövelhof

Nach mehr als 16 Jahren an der Spitze der Frauen-Union (FU) in OWL hat Birgit Tornau (Barntrup, Kreis Lippe) den Vorsitz an Angelika Westerwelle (Bielefeld) übergeben. Um Dankeschön zu sagen, war auch die FU-Landesvorsitzende und Landesministerin Ina Scharrenbach zur Bezirksdelegiertentagung der FU in das Hotel Victoria nach Hövelhof gekommen.