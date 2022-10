Fricke eröffnet Standort in Hövelhof

Die Fricke-Gruppe, einer der größten privaten Unternehmensgruppen der Landtechnik in Deutschland, hat einen Standort in Hövelhof bezogen. Bürgermeister Michael Berens und Wirtschaftsförderer Thomas Westhof haben die neuen Geschäftsräume des Familienunternehmens besucht und das Team vor Ort kennengelernt.

Das Team des Kundencenters in Hövelhof freut sich über den Besuch von Bürgermeister Michael Berens (Mitte) und Wirtschaftsförderer Thomas Westhof (rechts) in seinen neuen Geschäftsräumen.

Das 1923 im niedersächsischen Heeslingen gegründete Unternehmen leitet Hans-Peter Fricke zusammen mit Holger Wachholtz in der dritten Generation. Mit Adrian und Philipp Fricke ist bereits die nächste Generation im Betrieb aktiv. Neben dem Handel mit Landmaschinen, Gartentechnik und Nutzfahrzeugen hat das Geschäft mit Ersatzteilen große Bedeutung. Die Unternehmensgruppe erzielt mit 66 Standorten in 25 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro, der sich auf den Ersatzteil-Handel (63,5 Prozent), Maschinen (33 Prozent) und den Service (3,5 Prozent) verteilt.

Das Unternehmen ist stets auf der Suche nach neuen Niederlassungsmöglichkeiten und sieht in Hövelhof den idealen Standort: „Ein Verständnis für Landwirtschaft findet man nicht in der Großstadt, sondern auf dem Land“, betont Philipp Fricke, Leiter des Baumaschinenbereichs. Bürgermeister Berens stimmt zu: „Hövelhof ist ursprünglich landwirtschaftlich geprägt. Hier gibt es Menschen, die anpacken können und auch wirtschaftlich denken.“

Neue Niederlassung in Hövelhof

Doch der landwirtschaftliche Hintergrund sei nur einer der Gründe für die Standortwahl gewesen, wie Fricke bei dem Unternehmensbesuch erläuterte: „Hövelhof hat eine hervorragende Infrastruktur, und ist verkehrsgünstig zwischen Paderborn und Bielefeld gelegen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde ein attraktiver Arbeitsort.“ Dass der Betrieb die Vorzüge der Sennegemeinde erkannt hat, freut auch den Rathaus-Chef: „Wir sind froh, dass Fricke den Weg nach Hövelhof gefunden hat.“

In dem CO2-neutralen Neubau an der Gütersloher Straße hat die Fricke-Gruppe ein Kundencenter für den Unternehmensbereich Granit geschaffen. Unter diesem Namen bietet der Dienstleistungsbetrieb für mehr als 40.000 Fachhändler und Werkstätten in Europa Landmaschinen-, Gartentechnik-, Baumaschinen- und Nutzfahrzeug-Ersatzteile an. Die Ware wird aus dem 90.000 Quadratmeter großen Zentrallager in Heeslingen verschickt. Die Ersatzteile können die Kunden über den hauseigenen Webshop identifizieren und bestellen. Mehr als 12 Millionen Teile sind in dem Online-Shop erhältlich.

Für den Ersatzteilservice hat das Unternehmen bereits Spezialisten eingestellt, die die Fachhändler in den einzelnen Bereichen beraten. Insgesamt arbeiten mehr als 3200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Fricke-Gruppe; 342 Stellen sind momentan ausgeschrieben.