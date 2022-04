Frischmarkt in Riege unter neuer Regie

Hövelhof-Riege

Waffelverkauf für den guten Zweck und Sektempfang am Vormittag, Feierabendbier am Nachmittag, dazu noch ein paar Würstchen – das alles hätte am Freitag anlässlich der Wiedereröffnung des Frischmarktes an der Junkernallee in Riege alles draußen vor dem Verbrauchermarkt stattfinden sollen, bestenfalls bei Sonnenschein und Frühlingstemperaturen, die es im März ja schon reichlich gab. Aber der April macht eben was er will. „Bei Schneetreiben und Kälte mussten wir leider ein bisschen umdisponieren“, nahm es Eva Ilsen, die neue Betreiberin des 200 Quadratmeter großen Supermarktes, nicht so tragisch.