Führungswechsel beim Verkehrsverein Hövelhof

Mit Wolfgang Thorwesten übernimmt ein gebürtiger Hövelhofer die Geschicke des 279 Mitglieder zählenden Verkehrsvereins. Der neue Chef ist gelernter Tischler und Unternehmer, der seit mehr als 25 Jahren das Unternehmen Horatec leitet, das sich auf Möbelfertigteile für Tischlereibetriebe spezialisiert hat und rund 160 Mitarbeiter beschäftigt.

Der 54-jährige Thorwesten, der wie alle anderen Vorstandsmitglieder ohne Gegenstimmen gewählt wurde, erklärte, er habe den Verkehrsverein viele Jahre lang finanziell unterstützt, nun wolle er ihm auch Zeit spenden. Die neue Aufgabe im Ehrenamt, so Thorwesten, erfordere „richtig große Schuhe“. Er ist in der 47-jährigen Geschichte des Vereins erst der vierte Vorsitzende.

Wiedergewählt wurden die übrigen Vorstandsmitglieder Angelika Schäfer (Geschäftsführerin), Pascal Pöhler (Vize-Vorsitzender), Beate Przybilski (Kassiererin) und Jörn Mühlencord (Schriftführer). Weiterhin gehört Thomas Westhof als Vertreter der Gemeinde dem Vorstand an. Dem Beirat gehören Anja Veith, Leiterin der Touristikzentrale Paderborner Land, Wanderwart Richard Schmidt, Manfred Funcke und Dominik Brunnert an.

Bürgermeister Michael Berens nannte den Verkehrsverein „einen Begegnungsverein“, der den Menschen in Hövelhof durch seine Angebote und die großen Feste viele Begegnungen schenke. Das zeichne die Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter aus. Hubert Böddeker, so der Bürgermeister, habe den Verkehrsverein in seiner fast 13-jährigen Amtszeit zu einem Aushängeschild in der Region gemacht. Die monatlich erscheinende „Hövelhofer Rundschau“ des Verkehrsvereins nannte er „ein Stück Zeitgeschichte“.

Zu den herausragenden Leistungen Böddekers zählte Berens den Umzug von Nikolausmarkt und dem neu gestalteten Maibaum- und Radelfest ins Schlossgelände. Mit dem Hövelmarkt sei Böddeker „nicht nur ein Bayernfest, sondern der Spagat zwischen Vergangenheit und Moderne gelungen“. Der scheidende Vorsitzende, so der Bürgermeister, habe sich auf vielen Promotiontouren für die großen Radfernwege buchstäblich für Hövelhof „abgestrampelt“ und die Feste wertschätzend moderiert.

Besondere Auszeichnung: Der langjährige Verkehrsvereins-Vorsitzende Hubert Böddeker (links) erhielt für seinen besonderen Einsatz für Hövelhof von Bürgermeister Michael Berens die Goldene Ehrennadel des Bürgermeisters. Foto: Verkehrsverein Hövelhof

Hubert Böddeker bezeichnete in seinem Rückblick das laufende Jahr 2022 als „Aufbruchsjahr nach zweijähriger Coronapause“, das den Hövelhofern ein Stück Normalität wiedergebracht habe. Den Schlossgarten nannte er den richtigen Rahmen für Nikolausmarkt und das Maibaum- und Radelfest. Seinem Nachfolger empfahl er, den Bauernmarkt im Rahmen des Hövelmarktes als geschichtliche Wurzel und Ort der Begegnung beizubehalten. Sein Gesamtfazit der vergangenen fast 13 Jahre fiel insgesamt positiv aus: „Die Arbeit ist in der Summe gelungen.“

Geschäftsführerin Angelika Schäfer teilte auf der Mitgliederversammlung mit, dass nach den starken Rückgängen während der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr wieder 13.921 Gästeankünfte und 33.643 Übernachtungen gezählt wurden. Dies spülte rund 13,8 Millionen Euro Umsatz in die Kassen der Hövelhofer Geschäfte und Betriebe. Rund zwei Drittel dieser Summe gehen auf das Konto der Tagestouristen. „Das ist eine beachtliche Zahl“, fügte sie wörtlich hinzu.