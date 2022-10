Geisterradler-Piktogramm soll in Hövelhof für mehr Sicherheit sorgen

Geisterfahrer sind nicht im Autoverkehr, sondern auch auf Radwegen eine große Gefahr. An einem Unfallschwerpunkt in Hövelhof hat der Kreis Paderborn nun ein deutlich sichtbares Geisterradler-Piktogramm aufgebracht.

Wie der Kreis mitteilt, ist es in Hövelhof an der Kreuzung Paderborner Straße/Wassermannsweg/Am Finkenbach bereits mehrfach zu Unfällen mit Radfahrern gekommen. Es handelt sich um eine sogenannte Unfallhäufungsstelle. „Nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass es zu keinem Personenschaden gekommen ist“, sagt m, Fahrradbeauftragter des Kreises Paderborn.

Mit dem neuen Piktogramm, das einen Geist auf einem Fahrrad zeigt und mit der Aufforderung „Geisterradler bitte wenden!“ soll das Gefahrenbewusstsein der Fahrradfahrer geschärft werden, wie esTölle und Polizeihauptkommissar Franz-Josef Hillemeier formulieren. Petra Breuer, Leiterin des Ordnungsamtes Hövelhof, unterstützt die Aktion.

Verstöße werden mit einem Bußgeld von 35 Euro geahndet

Als der schwächere Teilnehmer ist es gerade für den Radfahrer wichtig, in eigenem und auch im Interesse der anderen Verkehrsteilnehmer auf die Einhaltung der Verkehrsregeln zu achten. „Dazu gehört auch das Rechtsfahrgebot. Kfz-Verkehr erfolgt auf der rechten Seite der Fahrbahn. Das gilt auch für den Radverkehr auf dem Schutzstreifen daneben oder auch auf dem baulich extra angelegten Radweg. Immer ist die rechte Seite zu nutzen“, sagt Tölle. Verstöße gegen diese Regelung werden mit 35 Euro geahndet. Einzige Ausnahme ist der in beide Fahrtrichtungen durch eine entsprechende Beschilderung freigegebene Radweg.

Hält der Radfahrer sich nicht an diese Grundregel, wird er zum Geisterfahrer. Er nutzt eine Straße oder auch einen Bürgersteig in der falschen Fahrtrichtung. An Einmündungen entsteht so ein erhebliches Gefahrenpotential. Wie an der Unfallhäufungsstelle in Hövelhof.