Gemeinde feiert Kirchweih-Jubiläum in Hövelriege

Hövelriege

Am 21. Dezember 1922 wurde nach 17-monatiger Bauzeit die Herz-Jesu Kirche Hövelriege erstmals geweiht. Das 100-jährige Bestehen wird am Samstag, 10. Dezember, um 17 Uhr mit einem Pontifikalamt und einem anschließenden Festakt in der Herz-Jesu Kirche gefeiert.