Gemeinde Hövelhof kooperiert mit SC Paderborn 07 und DSC Arminia Bielefeld

„Hövelhof ist eine sportbegeisterte Gemeinde. Wir haben eine große Vereinswelt und viele engagierte Fußballvereine“, betonte Bürgermeister Michael Berens bei dem Zusammentreffen. „Unsere schöne Kommune liegt genau an der Nahtstelle zwischen den Oberzentren Paderborn und Bielefeld und fühlt sich den beiden Fußballvereinen verbunden“, begründet er die Eignung der Gemeinde als Bindeglied.

Mit einer großen Plakat- und Marketingaktion wird nun zum Jahresende und vor dem Start der Zweitliga-Rückrunde nach WM- und Winterpause die gemeinsame Zusammenarbeit weiterentwickelt. Drei unterschiedliche Motive werben in den kommenden Wochen an allen Ortseingängen und am Standort Staumühler Straße direkt in Bahnhofsnähe mit dem Slogan „Das Herz für den Verein – Gemeinsam für OWL“.

Die großformatigen Motive zeigen Szenen mit den drei Maskottchen „Lohmann“ (DSC Arminia Bielefeld), Hövelschnucki“ (Hövelhof) und „Holli“ (SC Paderborn 07), die im Hövelhofer Schlossgarten aufgenommen wurden. Die große Plakatwand in Bahnhofsnähe soll den Nahtstellencharakter Hövelhofs zwischen Paderborn und Bielefeld auf Dauer unterstreichen und gleichzeitig für die Nutzung des Nahverkehrs auf der Sennebahn bei der Anreise zu den Spielen motivieren – nach Paderborn oder nach Bielefeld.

Wie die Maskottchen verstehen sich auch die Chefs der drei Kooperationspartner sehr gut, heißt es aus dem Hövelhofer Rathaus. „Fußball ist mit Emotionen verbunden. Natürlich sind wir Rivalen auf dem Rasen. Neben dem Platz verstehen wir uns als sehr gute Imageträger für Ostwestfalen-Lippe und arbeiten bei der Weiterentwicklung unserer Region gern zusammen“, sind sich die Präsidenten Thomas Sagel (Paderborn) und Rainer Schütte (Bielefeld) einig.

Dass das erste Kennenlernen der beiden Vereinspräsidenten in Hövelhof stattfand, freute Marketing-Leiter und Initiator Thomas Westhof sehr. „Fußball genießt für viele Menschen einen hohen Stellenwert. Beide Fußballvereine sind ein herausragender Imagefaktor für die gesamte heimische Wirtschaftsregion und deshalb auch für Hövelhof. Und in der Sennegemeinde schlagen die Herzen der Fußballfans für beide Mannschaften. Konkurrenz gibt es allenfalls bei den OWL-Derbys auf grünem Rasen“, so Westhof.

Die drei Motive sind auch als Postkarten erschienen und sollen so die Kunde der Kooperation in die weite Welt tragen. Sie sind in Einzelexemplaren im neuen Jahr in der Tourist-Info am Jagdschloss kostenlos erhältlich.

Wer die Freundschaft zwischen den Paderborner Kickern handfest unterstützen möchte, kann sich den Freundschaftsschal kaufen. Dieser trägt den Slogan „In Freundschaft verbunden“ und die Logos von SCP07 und Verkehrsverein auf blauem und grünem Untergrund. Die Schals werden pro Stück für 14,50 Euro verkauft.

Neu im Angebot ist ab sofort die Arminia-Partnertasse mit dem Wappen der Sennegemeinde Hövelhof (14,95 Euro pro Stück). Beide Produkte sind auch in der Tourist-Info erhältlich.

Weitere gemeinschaftliche Aktionen sind in Planung, so zum Beispiel eine mobile Torwand für die Hövelhofer Vereine für Sportfeste und andere Events. Ein weiteres soziales Betätigungsfeld könnte das inklusive Wohn- und Betreuungsprojekt vom Spar- und Bauverein Paderborn und Bethel.regional an der Wittekindstraße im neuen „Arminius-Carré“ sein. Dieses Projekt für Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen und erworbenen Hirnschädigungen schlägt zusätzlich einen passenden Bogen zwischen Bethel in Bielefeld, Hövelhof und Paderborn.