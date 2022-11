Gemeinde Hövelhof muss an sauer Erspartes ran

Die Gemeinde Hövelhof muss für den öffentlichen Nahverkehr und die Kreisumlage deutlich tiefer in die Tasche greifen als in den Jahren zuvor. Die Folge: Der Kämmerer plant für 2023 mit einem Minus von 3,2 Millionen Euro. Dass man den Kontostand dennoch wird ausgleichen können, liegt an einer soliden Rücklage und einem Gewerbesteueraufkommen in Rekordhöhe.

Wenn ein Bürgermeister den Haushaltsentwurf vorstellt und dazu aus Udo Lindenbergs Liedtext von den „schweren Zeiten“ zitiert, dann ahnt man: Die goldenen Jahre sind vorbei. Weil aber Hövelhof in der Vergangenheit gut gewirtschaftet hat, geht man trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit ordentlichen finanziellen Voraussetzungen in das Haushaltsjahr 2023. Am Donnerstag wurde das Zahlenwerk in den Gemeinderat eingebracht und einstimmig zu Beratungen an die zuständigen Ausschüsse verwiesen.