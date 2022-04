Gemeinde Hövelhof pflanzt 68 Säuleneichen

Ersatz für die 47 gefällten Platanen und anderen Bäume an der Gütersloher Straße

Hövelhof

An der Gütersloher Straße in Hövelhof ist der Frühling eingekehrt – auch wenn das plötzliche Spätwinter-Intermezzo jetzt noch einmal kurz dazwischen gegrätscht hat. In der vergangenen Woche hat die Gemeindeverwaltung hier 68 Säuleneichen auf einer Strecke von 1000 Metern gepflanzt.