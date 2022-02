Schwimmunterricht: Gemeinde Hövelhof plant Förderprogramm

Hövelhof

Die Sennegemeinde Hövelhof stellt in der Sitzung des Ausschusses für Familie, Sport und Kultur am 22. März, 19 Uhr, ihre Pläne für die Förderung der Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen vor. Bis zur Fertigstellung des Hallenbad-Neubaus sollen Kooperationen einen Ausgleich schaffen, damit die Kinder sich weiterhin ans Wasser gewöhnen, sicher schwimmen lernen und den Spaß am Wasser genießen können.

Von Jürgen Spies