Gemeinderat in Hövelhof vertagt Abstimmung zu Anschlusszwang ans Nahwärmenetz

Hövelhof

Die für die Ratssitzung am Donnerstagabend vorgesehen Abstimmung über eine Anschlussverpflichtung im Baugebiet „Portemeiers Kreuz“ an das Nahwärmenetz wurde kurzfristig vertagt. CDU und SPD sehen in diesem Punkt noch Beratungsbedarf, sodass darüber erst in der Sitzung vom 30. März abgestimmt werden soll.

Von Franz Purucker