Große Beteiligung an Fuchsjagd in Espeln

Knapp 40 Teilnehmer haben sich an der alljährlichen Fuchsjagd in Espeln beteiligt. Die Teilnehmer bewältigten dabei mit ihren Pferden einen 16 Kilometer langen Rundkurs.

„Es hat riesigen Spaß gemacht. Die Stimmung bei den Reiterinnen und Reitern, aber auch bei allen Gästen war toll. Das Wetter präsentierte sich von seiner besten, herbstlichen Seite. Alles passte zusammen“, zog der Vorsitzende der Reitergruppe Espeln, Edwin Krukenmeyer, ein positives Fazit unter die 55. Fuchsjagd. Hinter ihm und den Teilnehmern lag eine rund 16 Kilometer lange Strecke rund um Espeln.

Zahlreiche Zuschauer begleiteten die Gruppe mit Planwagen, Kutschen oder auch auf Fahrrädern. Nachdem die knapp 40 Reiter beim Erntekönigspaar Celine und Michael Beringmeier eine Rast eingelegt hatten, absolvierten sie den zweiten Teil der Strecke um schließlich in unmittelbarer Nähe zum Startpunkt an der Hofstelle Stollmeier den Höhepunkt der Fuchsjagd in Angriff zu nehmen: Das mit großer Spannung erwartete Ausreiten von drei Fuchsschwänzen. Bei den Kleinpferden war Leonie Töpfer erfolgreich und sicherte sich den Fuchsschwanz. Neuer Fuchsmajor der Teilnehmer aus Gastvereinen war Burkhard Blome und aus den Reihen der Reitergruppe Espeln sicherte sich Sophia Düchting die Würde der Fuchsmajorin.

Edwin Krukenmeyer dankte bei der Siegerehrung allen fleißigen Helfern, aber auch den Landwirten und Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Fuchsjagd nicht hätte stattfinden können. Sein Dank galt auch den Musikern der Hövelhofer Jagdhornbläser, die sämtliche bislang stattgefundenen 55 Fuchsjagden begleitet haben.