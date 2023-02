Große Narrensitzung hat in Espeln Premiere

Nach mehr als 20 Jahren Messdiener und Gemeindekarneval und zwei-jähriger Corona-Zwangspause hat sich der Espelner Karneval auf breiter Basis neu aufgestellt. Unter Federführung des Vereins Leben in Espeln ist weiterhin die Messdienergruppe beteiligt, dazu sind ehemalige Aktivposten des KFD-Frauenkarnevals und die Tanzsportabteilung des Sport-Clubs Grün-Weiß Espeln 1960 im „neuen“ Festkomitee Espelner Karneval engagiert.

Lisa Osdiek und Alina Winkenjohann von Festkomitee Espelner Karneval mit dem Ankündigungsplakat. Foto: Leben in Espeln e.V.

Am Samstag, 11. Februar, um 19:19 Uhr soll im Espelner Bürgerhaus die „Große Narrensitzung“ Premiere feiern. Neben bewährten Programmpunkten wie Sketchen, Büttenreden und Gardetanz sticht in diesem Jahr die musikalische Unterhaltung hervor.

Wohl auf keiner anderen Karnevalsveranstaltung im ganzen Paderborner Land ist bei der „Narrensitzung“ ein DJ-Team aus der absoluten Karnevalshochburg Köln zu Gast. DJ Danny & DK werden von 18 Uhr an bis spät in die Nacht für eine große Bandbreite an kölschen Tönen sorgen.

Unzählige Schunkelrunden werden bestimmt beste Stimmung auslösen und das Verständnis für die „kölsche Sproch“ erweitern, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Ebenso erwartet die Gäste ein Bürgerhaus im „neuen“ Karnevalsgewand in einem Mix aus Sitz- und Stehtischplätzen. Der erstmalige Kartenvorverkauf in der Gaststätte Tölkemeier oder besser bekannt unter „Hölle“ ist bereits im Gange.