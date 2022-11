Grüne und FDP sehen Kosten für Erweiterung von Hövelhofer Haupt- und Realschule kritisch

Hövelhof

Die Krollbach-Hauptschule und die Franz-Stock-Realschule sind beliebt, und das nicht nur in Hövelhof. Deshalb kommen auch von außerhalb viele Schüler in die Sennegemeinde, was einen Anbau notwendig macht. Als die Pläne nun im Ausschuss für Bildung und Jugend vorgestellt wurden, äußerten FDP und Grüne Bedenken wegen der hohen Baukosten.