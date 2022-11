Gutachten sieht zusätzlichen Raumbedarf an Franz-Stock-Realschule in Hövelhof

Hövelhof

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen in Hövelhof steigt. Ein Gutachten des Beratungsunternehmens Gebit aus Münster geht langfristig von bis zu 16 Klassen an der Krollbachschule und 24 Klassen an der Franz-Stock-Realschule aus. Dafür muss das Schulzentrum erweitert werden.

Von Franz Purucker