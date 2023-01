Haftstrafe nach Musik-Box-Raub auf Hövelhofer Schulhof

Hövelhof/Paderborn

„Denn sie wissen nicht was sie tun“, heißt einer der Filmklassiker mit James Dean um ziellose Jugendliche. Am 8. August 2021 verwirklichten auf dem Schulhof in Hövelhof zwei Jungen den Filmtitel, weil sie Musik hören wollten. Daraus wurde ein Fall fürs Gericht, denn was dabei herauskam, nennt sich „besonders schwerer Raub“.

Von Ulrich Pfaff