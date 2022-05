Hedenkamp plant Expansion in Hövelhof

Seit dem Gründungsjahr 1973 ist die Hövelhofer Firma Heden­kamp als Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und medizinischen Produkten erfolgreich am Markt. Bürgermeister Michael Berens und Landrat Christoph Rüther haben bei einem Unternehmensbesuch einen Blick in die Produktionshalle geworfen und mit der Geschäftsführung über Zukunftspläne gesprochen.

Das von Klaus und Christa Hedenkamp im lippischen Leopoldstal gegründete Familienunternehmen verlegte 1990 seinen Sitz in die Zieglerstraße nach Hövelhof und ist seit 2007 im Schierbusch ansässig. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen nach eigenen Angaben viele Millionen Euro für die Erweiterung von Lager-, Produktions- und Büroflächen sowie für Maschinen investiert. Allein in den jüngsten beiden Jahren flossen demnach je fünf Millionen in den Betrieb.

Auch ihren Produktumfang hat die Firma Heden­kamp mehrfach erweitert. Stellte das Unternehmen anfänglich nur Brausetabletten her, kamen dann weitere Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel in Tabletten-, Pulver- und Kapselform hinzu. Bei 85 Prozent der hergestellten Produkte übernehme das Unternehmen zudem die verkaufsfertige Verpackung für seine Kunden, teilt Hedenkamp mit.

Das Hövelhofer Unternehmen berichtet, dass es pro Tag etwa zehn Millionen Brausetabletten für Kunden aus der ganzen Welt produziert. „Durch die weltweite Lieferung sind wir saisonunabhängig“, sagt Wolf Karsten Hedenkamp, der nach dem Tod seines Vaters vor drei Jahren mit seinen Brüdern Klaus Dietrich und Markus Hedenkamp die Geschäftsführung übernahm.

Mit „Sunlife“ hat der Lohnhersteller eine eigene Vertriebsfirma. 350 Mitarbeiter sind derzeit bei der Hövelhofer Unternehmensgruppe beschäftigt. Der Jahresumsatz liegt nach Unternehmensangaben zusammengerechnet bei etwa 150 Millionen Euro.

Erweiterungspläne: Berens setzt auf Landesregierung

„Um konkurrenzfähig zu bleiben, möchten wir unser Sortiment erweitern und zusätzliche Darreichungsformen anbieten. Neben Tabletten und Pulverprodukten planen wir die Herstellung von Flüssigprodukten wie Cremes, Salben und Tinkturen“, berichtet Wolf Karsten Hedenkamp. „Die Nachfrage ist da, uns fehlt jedoch die notwendige Produktionsfläche“, erklärten die Geschäftsführer beim Rundgang.

Bereits seit mehreren Jahren verfolgt die C. Hedenkamp GmbH & Co. KG das Ziel der Erweiterung ihres Firmengebäudes. Hierfür hatten die Unternehmer das Grundstück auf der gegenüberliegenden Seite an der Hövelrieger Straße ins Auge gefasst. Ein Teil des dortigen Nadelwaldes müsste weichen, Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen müssten vorgenommen werden. Die Bezirksregierung hatte dieses Vorhaben bislang abgelehnt. Das Hövelhofer Unternehmen und auch Bürgermeister Berens verstimmt dieser Zustand besonders, da es 2008 bereits positive Signale aus Düsseldorf gegeben hätte. Im Rahmen der Neuerstellung des Regionalplans wägt die Bezirksregierung nun erneut die Ausweisung eines Gewerbegebiets an dieser Stelle ab.

Ein anderer Standort sei uninteressant, so die Geschäftsführer. Produkte müssten halbfertig transportieren werden. Für die abschließende Kontrolle „wäre zudem ein eigenes Labor erforderlich, das am Standort bereits vorhanden ist“, untermauerten sie und erinnerten auch an hohe Energiekosten durch zusätzliche Transportwege.

Berens und Rüther wollen sich für das Vorhaben der Firmenleitung einsetzen. Berens: „Ich erhoffe mir von der neuen Landesregierung tatkräftige Unterstützung bei der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung Hövelhofs und insbesondere bei diesem Projekt.“