Heeresmusikkorps Hannover spielt in Hövelhof zugunsten der Bildungsarbeit der Kriegsgräberfürsorge

Hövelhof

„Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine kann man die Bildungsarbeit des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge gar nicht hoch genug einschätzen. In der Ukraine bringt ein Chaot die Welt in Aufruhr und ist für tausende Todesopfer verantwortlich“, sagte Christoph Rüther. Damit fand der Landrat und Kreisvorsitzender der Kriegsgräberfürsorge zu Beginn des Benefizkonzertes des Heeresmusikkorps Hannover deutliche Worte.

Von Axel Langer