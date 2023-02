Hövelhof bei Steuereinnahmen und Pro-Kopf-Einkommen an der Spitze

Hövelhof

Nach Aufrechnung aller Erträge und Aufwendungen konnte die Gemeinde Hövelhof im Jahr 2021 ein Plus von knapp 3,6 Millionen Euro bilanzieren. „Das bisher beste Ergebnis aller Zeiten“, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Am Donnerstagabend wurden die Zahlen dem Gemeinderat vorgestellt. Dazu beigetragen haben die Gewerbesteuern, die in 2021 mit 13,8 Millionen Euro einen Rekord-Wert erreicht haben.