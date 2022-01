Hofbaum in Hövelhof macht den Anfang

OWL-Landwirte beteiligen sich mit Naturschutzprojekt an Regionale 2022 - Pflanzaktion beim Bauernpräsidenten

Hövelhof

Bauern in Ostwestfalen-Lippe für Insekten-, Natur- und Gewässerschutz – das lässt sich griffig mit „BOWLING“ abkürzen. So heißt das Projekt, mit dem sich der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) an der Regionale 2022 beteiligt.

Von Andreas Schnadwinkel