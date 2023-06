Hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand in Hövelhof

Hoher Sachschaden verursachte ein Brand an einem Wohnhaus im Fichtenweg in Hövelhof. Die Flammen griffen von der Fassade auf den Dachstuhl über und schlagen in die Wohnung im ersten Obergeschoss. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Ursache konnte zunächst nicht geklärt werden.

Foto: Axel Langer