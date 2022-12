Hövelhof fährt bei  Stadtradel-Premiere gute Ergebnisse ein

Hövelhof

In diesem Jahr hat die Gemeinde Hövelhof zum ersten Mal an der Kampagne „Stadtradeln“ teilgenommen und mit 95.700 Kilometern ein sehr gutes Ergebnis eingefahren. Jetzt steht fest, dass die Sennegemeinde damit zu den erfolgreichsten Kommunen in Nordrhein-Westfalen gehört, die in diesem Jahr erstmals am „Stadtradeln“ teilgenommen haben. Das hat die Gemeinde Hövelhof mitgeteilt.