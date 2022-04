Hövelhof: Jetzt sind die Investoren am Zug

Das Bewerbungsverfahren für die Gestaltung des neuen Gebäudes am Schlossgarten startet heute. Bis zum 23. August können interessierte Investoren ihre Konzepte mit Nutzungsvorschlag bei der Sennegemeinde einreichen. Eine Jury entscheidet anschließend, welche Gesamtplanung sie überzeugt.

Eine Skizze veranschaulicht, an welcher Stelle das neue Gebäude künftig stehen soll.

Durch den Abbruch der ehemaligen Gaststätte Möller Ende des Jahres 2021 hat die Gemeinde die Sichtachse zum Jagdschloss wiederhergestellt. Die entstandene Freifläche von etwa 425 Quadratmetern soll wie mehrfach berichtet in die Schlossgarten-Gestaltung integriert werden.

Während einer digitalen Bürgerveranstaltung stellte die Verwaltung im Januar erste Entwürfe für ein mögliches Gebäude an der Schlossachse vor. Vorgegeben sind unter anderem klare Raumkanten, die Berücksichtigung der Stellplatz-Planung und eine gastronomische Nutzung im Erdgeschoss des Gebäudes. „Die Gastronomie wird die Aufenthaltsqualität im Ortskern deutlich steigern. Ich könnte mir beispielsweise eine Gaststätte mit Wirtshauscharakter an dieser Stelle sehr gut vorstellen“, sagt Bürgermeister Michael Berens. „Die genaue Ausgestaltung des Gebäudes und die vorgesehene Nutzung liegt nun in der Hand der Investoren und ihrer Architekten.“

Die Gemeinde Hövelhof legt bei den Planungen zudem großen Wert auf die Berücksichtigung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Innovative Ansätze zur Versorgung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien seien ausdrücklich erwünscht.