Hövelhof-Souvenirs einen Klick entfernt

Ein schickes Souvenir aus Hövelhof gesucht? Oder darf es ein Geschenk aus dem stetig wachsenden Sortiment des Verkehrsvereins Hövelhof sein? Künftig werden alle Produkte aus dem Hövelhof-Shop, die es bislang ausschließlich bei der Tourist-Information in der Schloßstraße oder im Hövelhof-Shop bei Voss in der Allee gab, auch ausführlich im Internet vorgestellt.

Möglich macht das ein Onlineshop unter www.hoevelhof-shop.de, in dem die Artikel sichtbar sind und von Ortsfremden auch bestellt werden können.

„Wir haben stolze 70 Produkte, die alle im Onlineshop angeschaut und begutachtet werden können“, berichtet Angelika Schäfer, die Geschäftsführerin des Verkehrsvereins. Dazu hat Helena Kottowski, Mitarbeiterin in der Tourist-Information, sämtliche Artikel eingepflegt und detailliert beschrieben. So lassen sich übrigens die Souvenirs und Geschenke schon vor dem „Heimat-Shoppen“ in der Sennegemeinde ausführlich betrachten.

„Wer nicht in der Sennegemeinde wohnt, kann die Souvenirs und Geschenke über den Onlineshop bestellen,“ erklärt Thomas Westhof, Marketing-Leiter der Sennegemeinde. Gegen Vorkasse werden die bestellten Waren dann kurzfristig versandt. Für ihn ist es nicht selbstverständlich, dass Gemeinden in dieser Größenordnung einen solch gut bestückten Shop betreiben.

Bei den Produkten im Hövelhof-Shop handelt es sich nicht um austauschbare Allerwelt-Souvenirs, die jede Stadt zu bieten hat. Alle Artikel haben einen direkten Bezug zur Sennegemeinde. Das können Frühstücksbretter sein, die hochwertigen Keramikmodelle, die zum Beispiel das Jagdschloss darstellen, oder Miniaturen des sympathischen Hövelhofer Maskottchens mit Namen „Hövel-Schnucki“. „Es ist für jeden Hövelhof-Fan etwas dabei“, ist Westhof überzeugt. Sehr gefragt ist in jüngster Zeit auch die Hövelhofer Silhouette mit all den markanten Gebäuden und Sehenswürdigkeiten aus der Gemeinde.

Ein Teil der Souvenirs und Waren, die im Hövelhof-Shop zu haben sind, werden auch direkt in der Sennegemeinde durch Firmen vor Ort oder in der Region gefertigt. Dazu gehören auch gelaserte Briefständer aus Metall mit Jagdschlossmotiv, Flaschentragetaschen aus Karton oder Bildbände und Postkarten mit Hövelhofer Motiven. Diese persönliche Hövelhof-Note kommt bei den Käufern an. Künftig reicht ein Klick, und die Hövelhofer Geschenke- und Souvenirwelt ist auch zuhause digital sichtbar.