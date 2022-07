Hövelhofer City-Card beschert Geschäften mehr als 150.000 Euro Umsatz

Wenn zwei Parteien von einer Sache profitieren, nennt man das Neudeutsch Win-Win-Situation. Das City-Card-System, das der Verkehrsverein Hövelhof in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Gemeinde im Oktober 2020 in der Sennegemeinde einführte, kann als solche bezeichnet werden. Dieses bescherte den Einzelhändlern nach Angaben der Sennegemeinde seitdem rund 150.000 Euro Umsatz vor Ort.

Befeuert wird der Zuwachs vor allem durch Hövelhofer Unternehmen, die erkannt hätten, dass die Gutschein-Card ein probates Mittel ist, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren, ihnen eine Prämie zu gewähren, Danke zu sagen oder einfach eine Anerkennung über das normale Salär hinaus zukommen zu lassen. Dies sei auch noch steuerfrei, sofern der Betrag von 50 Euro nicht überschritten werde.

Zu den Großkunden des Verkehrsvereins bei den Gutschein-Cards gehört auch die Unternehmensgruppe Reme-Möbelbeschläge und Rennerich. Die beiden Unternehmen haben allein in den vergangenen Wochen Gutscheine im Wert von 28.000 Euro eingekauft, sagt Angelika Schäfer, Geschäftsführerin des Verkehrsvereins. Auch weitere Hövelhofer Unternehmen hätten die Vorteile der Gutschein-Cards erkannt und gehören ebenfalls zum Kreis der Großabnehmer.

„Vom Einsatz der Gutschein-Cards profitieren neben den Beschäftigten auch die Unternehmen, denn die Bonbons für Mitarbeitende sind auch ein bewährtes Mittel, dem Fachkräftemangel in vielen Bereichen zu begegnen“, ist Unternehmer Jürgen Meier überzeugt. Jede Gutschein-Card sei auch ein Zeichen der Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenüber, so wie es auch der Einsatz der Arbeitgeber-Card im City-Card-Systems sei.

Gleichzeitig sei das neue System ein individueller Hövelhofer Beitrag zu überregionalen Kampagne der Industrie- und Handelskammern zum „Heimat Shoppen“, die das Ziel habe, das Bewusstsein der Konsumenten für das Kaufen vor Ort zu stärken. „Wir wollen damit das Bewusstsein der Konsumenten für das Heimat-Shoppen schärfen“, begründet Wirtschaftsförderer Thomas Westhof das Engagement von Verkehrsverein und Wirtschaftsförderung Hövelhof.

Die Gutschein-Cards als Teil des Hövelhofer City-Card-Systems können in allen teilnehmenden Einzelhandels-, Gastronomie- und Servicebetrieben eingelöst werden. „So bleibt das Geld in Hövelhof“, sagt Angelika Schäfer und erinnert an die Ziele des City-Card-Systems. So soll die Kundenbindung für die Geschäfte gefördert und ein Kaufkraftabfluss aus der Sennegemeinde verhindert werden. Rund 7000 verkaufte Gutschein-Cards im Gesamtwert von mehr als 150.000 Euro sind seit Einführung trotz der Corona-Einschränkungen in die Kassen der Hövelhofer Händler und Gastronomen gewandert. Daran haben die Hövelhofer Unternehmer mit ihren Gutschein-Card-Käufen inzwischen einen Anteil rund 50 Prozent.

Vorreiter in der Region

Mit ihrem vernetzten System ist die Gemeinde Hövelhof Vorreiter in der Region. Auch Jürgen Behlke, Geschäftsführer und Leiter der Zweigstelle „Paderborn & Höxter“ der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen, zollt der Sennegemeinde Anerkennung und Lob für die breite Unterstützung des „Heimat Shoppen“-Programms als Best-Practice-Beispiel.

„Die Gutschein-Cards tun nicht nur den Mitarbeitenden der Unternehmen gut. Sie sind auch eine Unterstützung für Handel und Gastronomie in schweren Zeiten.“

„Heimat Shoppen“ ist eine von der Industrie- und Handelskammer initiierte, groß angelegte Imagekampagne für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister in Städten und Gemeinden. Ziel der Aktion Heimat Shoppen ist es, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister für die Städte, Gemeinden und Regionen herauszustellen und mehr ins Bewusstsein der Bürger zu rücken. Informationen finden sich unter www.heimat-shoppen.de.