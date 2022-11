Hövelhofer Familienzentren, Kitas und Grundschulen engagieren sich für die Lebensmittelhilfe

Hövelhof

Sankt Martin teilte sein Hab und Gut mit Bedürftigen und wurde so zum Vorbild der Nächstenliebe. Unter dem Motto „Wir teilen!“ riefen die Hövelhofer Familienzentren, Kitas und Grundschulen dazu auf, seinem Beispiel zu folgen, und sammelten haltbare Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Reis, Nudeln oder Konserven für bedürftige Familien. Die gesammelten Waren übergaben sie am Martinstag an die Lebensmittelhilfe „Brot und mehr“ der Kolpingsfamilie Hövelhof.