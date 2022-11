Hövelhofer Gefangene nehmen an Knastkulturwoche teil

Eigentlich arbeiten die Gefangenen der JVA Hövelhof tagsüber in Werkstätten oder in Unternehmen der Region. Diese Woche ist das zeitweise anders: Zur „Knastkulturwoche“ nehmen die Gefangenen stundenweise an Kunst- und Kulturprojekten teil.

Die Vorbereitungen für die Projekte laufen seit Wochen. „Wir haben im Team überlegt, wer welche Fähigkeiten mitbringt“, so der Pressesprecher der JVA Hövelhof, Felix Neumann. Herausgekommen ist ein Programm mit neun Workshops. Die Diätassistentin bietet ein Kochkursus mit Gerichten aus verschiedenen Nationen an, ein Beamter ein Capoeira-Training und der Seelsorger Mirko Wiedeking leitet einen Chor, der trotz des jungen Alters der Gefangenen – inhaftiert sind Männer zwischen 14 und 24 Jahren – auf Interesse stößt. Drei Gefangene begleiten alle Workshops als Reporter und erstellen einen Artikel darüber.

Die Woche soll den Gefangenen laut Beschreibung des NRW-Justizministeriums während der Haftzeit eine Auseinandersetzung mit der eigenen Person bieten und dabei Erfolgserlebnisse schaffen, die einen Beitrag zur Resozialisierung leisten.

Für einige Kurse wurden auch externe Referenten eingeladen: Marvin König ist Sprayer und zum ersten Mal im Gefängnis zu Gast: „Eigentlich biete ich solche Kurse an Schulen an. Die Jungs hier haben gute Ideen.“ Die Resonanz überrascht den Kursleiter: „Ich habe den Eindruck, dass niemand hier nur da ist, um die Zeit abzusitzen.“ Gesprayt werden Schriftzüge auf einer Wand. Einige bringen Vorerfahrungen mit, die aber nicht immer aus dem legalen Bereich kommen. Am Montag begann zunächst die Konzeptionsphase.

Beliebtester Workshop: Fußball

Der JVA-Beamte André Nienaber baut gemeinsam mit den Gefangenen bereits seit zwei Wochen ein Betonsofa im Innenhof. Die Besonderheit: „Das ist ein Projekt für Sie, das bleibt“, so der Beamte zu den Häftlingen. In den Werkstätten werden zu Übungszwecken zwar oft Wände aufgebaut und Fliesen angebracht, aber danach auch wieder eingerissen. Aktuell werden Mosaik-Fliesen auf das Betonsofa aufgebracht. In den nächsten Wochen sind noch Sitzunterlagen aus Holz geplant. „Das 1,5 Tonnen schwere Objekt steht im Freistundenhof und soll künftig von den Häftlingen selbst genutzt werden können“, so Nienaber weiter.

Bei der Verzierung werden kleine Moasik-Fliesen eingebaut. Foto: Franz Purucker

Für den Poery-Slam-Workshop kam der Moderator und Veranstalter des Kult Slams Paderborn, August Klar, in die Haftanstalt. „Externe können mit den Gefangenen ganz anders arbeiten und sie auch Mal duzen“, erklärt Pressesprecher Felix Neumann.

Der mit Abstand beliebteste Workshop dreht sich um Fußball. Auch hier sollte eigentlich ein Profispieler des SC Paderborn dabei sein, der aber kurzfristig abgesagt hat. So übernahmen das Training Justizbeamte des Gefängnisses.

In Hövelhof sind aktuell 80 Gefangene im sogenannten „offenen Vollzug“ untergebracht, die tagsüber arbeiten und nachts eingeschlossen werden. Gefangene sind in NRW verpflichtet zu arbeiten, erhalten dafür jedoch eine Bezahlung von circa 13 Euro pro Tag, von denen vier Siebtel für die Zeit nach der Haft angespart werden. Während der Knastkulturwoche schließen die Werkstätten früher, Geld gibt es in der Zeit trotzdem.

Der Höhepunkt der Woche steht am Mittwoch (16. November) an: Der Triathlet Andreas Niedrig liest vor den Gefangenen und mehreren Gästen aus seinem Buch „Vom Junkie zum Ironman“. Der Sportler, der inzwischen als Motivationscoach für eine Krankenkasse arbeitet, schildert in dem Werk seine frühere Drogensucht und seinen Weg in den Profisport.