Hövelhofer Gemeinderat fällt einstimmigen Beschluss: Feuerwache kann gebaut werden

Hövelhof

Der Weg für den Neubau der Hövelhofer Feuerwache ist frei. Der Gemeinderat hat das 9,3 Millionen Euro teure Vorhaben am Donnerstagabend einstimmig abgesegnet. Läuft alles wie geplant, könnte die neue Wache in rund zweieinhalb Jahren in Betrieb genommen werden.

Von Per Lütje