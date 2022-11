Hövelhofer gestaltet Wandkalender

Hövelhof

Ein Sonnenaufgang am Steinhorster Becken, ein Mohnfeld im Kalletal und ein schottisches Hochlandrind an der Wistinghauser Senne – das sind einige der Motive, die im Fotokalender von Ulrich Büker zu sehen sind. Die „Naturschätze in Ostwestfalen-Lippe 2023“ stehen jetzt in ausgewählten Geschäften zum Verkauf.

Von Lisa Richter