Hövelhofer Hofstaat spendet an „Brot und mehr“

Als Vorweihnachtsgeschenk überreichte der Hofstaat der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hövelhof der Lebensmittelhilfe „Brot und mehr“ einen Spendenscheck in Höhe von 715 Euro. Der Vorsitzende des Leitungsteams, Hubert Brockmann, zeigte bei der Übergabe große Dankbarkeit für die finanzielle Hilfe der Schützen.

„Über die großzügige Spende freuen wir uns sehr. Wir werden mit dem Geld insbesondere Grundnahrungslebensmittel wie Eier, Mehl, Kartoffeln, Nudeln und Milch für die bedürftigen Familien kaufen“, sagt Brockmann. Etwa 130 Familien erhalten von der Lebensmittelhilfe aktuell einmal in der Woche einen Lebensmittelkorb. „Das Geld ist bei uns sehr gut angelegt“, versichert er.

Hinter der Spende des Hofstaats steckt eine ungewöhnliche Geschichte: „Wenn sich Mitglieder des Hofstaats einen Patzer geleistet haben, habe ich sie in mein zartrosanes Büchlein eingetragen und wie wir es zum Beginn unseres Hofstaatjahres abgesprochen haben, eine Strafgebühr verlangt“, berichtet Adjutant Manfred Bröckling.

„Mit einem vergessenen Orden oder einem verspäteten Erscheinen hat die Idee also ihren Anfang genommen.“ Schließlich bot er Schützen außerhalb des Hofstaats an, sie in sein Buch mit aufzunehmen und forderte hierfür einen Geldbetrag. „Als sie erfuhren, dass das Geld für einen guten Zweck gedacht ist, haben alle gerne gezahlt“, sagt Bröckling.

Insgesamt 45 seiner Schützenbrüder hat der Adjutant zur Kasse gebeten. Schützenkönig Matthias Vonderheide unterstütze die Aktion und kündigte an „Wir werden unser Buch das ganze Hofstaatjahr weiterführen und fleißig sammeln.“