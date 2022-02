Hövelhofer Kolpingkinder bauen mehr als 60 Nistkästen

Noch rechtzeitig zur Brutzeit vieler heimischer Vögel hat die Kolpingsfamilie Hövelhof der Gemeinde zahlreiche Nistkästen überreicht. Das Team des Bauhofs der Sennegemeinde hat die gespendeten Kästen in der vergangenen Woche im Park Verrières und im Schlossgarten angebracht, sodass die Singvögel schon bald darin nisten und sich wohlfühlen können.

Natürliche Brutmöglichkeiten in den heimischen Gärten werden immer seltener

Kinder der Kolpingsfamilie haben die Nistkästen zusammen mit ihren Eltern und Großeltern bei einer Aktion am Heimathaus angefertigt. Insgesamt entstanden sogar mehr als 60 Nistkästen, sodass jedes Kind einen Nistkasten für den eigenen Garten und einen Kasten zum Verschenken an Freunde oder Familie zur Verfügung hatte. Die Kästen, die sie als Spende jetzt der Sennegemeinde zur Verfügung stellten, wurden vorher noch in leuchtenden Farben bemalt und Bürgermeister Michael Berens überreicht.

„Die Nistkästen sind ein praktisches Beispiel für aktiven Naturschutz“, sagte der Bürgermeister und bedankte sich bei den engagierten Kindern und ergänzte noch: „Ganz sicher werden die Singvögel ihr neues Zuhause auf Zeit dankbar annehmen.“

„Die Kinder freuen sich bereits darauf, dass ihre Kästen bald an den Bäumen zu bestaunen sind“, sagt Andreas Poll, Vorstandsmitglied der Kolpingsfamilie Hövelhof.

Nistkästen ersetzen die immer seltener werdenden natürlichen Nistmöglichkeiten in den heimischen Gärten. Tipp: Das Einflugloch sollte weder zur Wetterseite (Westen) zeigen, noch sollte der Kasten längere Zeit der prallen Sonne ausgesetzt sein (Süden). Eine Ausrichtung nach Osten oder Südosten ist deshalb ideal.