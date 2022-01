Hövelhofer Lebensmittelhilfe: Wechsel im Führungsteam

Die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen sind 52 Wochen im Jahr zur Stelle, um die bedürftigen Mitbürger mit gespendeten Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Lebens zu versorgen. Einmal im Jahr kurz vor Weihnachten findet zur Unterstützung der Lebensmittelhilfe die Aktion „plus 1“ statt, in der die Kunden in den Lebensmittelmärkten der Lüning-Gruppe und Ingo’s Biomarkt Spenden in einem Warenkorb ablegen können. Im Dezember 2021 konnten auf diese Weise wieder viele Warenspenden eingelagert werden, um die wöchentlichen Abgaben aus den Märkten bei eventuellen Engpässen zu ergänzen.

Die Aufgaben der ausgeschiedenen Leitungsmitglieder übernehmen seit Dezember Angelika Reddeker (Montagsgruppe) und Waltraud Lindert (Donnerstagsgruppe). Außerdem gehört Walter Stumpp zum Team, der für die Finanzen und Koordinierung der Ausgabe verantwortlich zeichnet.