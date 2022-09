Hövelhofer präsentieren Jugendarbeit

Hövelhof

Unter dem Motto „Let‘s fetz – unser Slogan ohne Drogen“ gab es am Haus der Jugend (HoT) in Hövelhof mehrere Aktionen, die die abwechslungsreiche Jugendarbeit von Vereinen als sinnvolle Möglichkeit der Freizeitgestaltung vorstellten. 300 Schülerinnen und Schüler der Krollbachschule und der Franz-Stock-Realschule aus den Jahrgangsstufen fünf und sechs traten in einem actionreichen Parcours gegeneinander an.