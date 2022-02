Hövelhofer Rat spricht über die Schlossachse

Die SPD um Fraktionschef Simon Farr möchte, dass die Verwaltung unterschiedliche Möglichkeiten vorstellt, wie sie potenzielle Interessenten für das Neubauprojekt an der Hauptkreuzung gewinnen kann, beziehungsweise mit welchen Verfahren die Gemeinde an die Öffentlichkeit treten kann, um die Neugestaltung an der genannten Stelle voranzutreiben. Ferner will Farr wissen, welche Vor- bzw. Nachteile sich bei den verschiedenen Herangehensweisen ergeben.

Die CDU hat sich Gedanken über die Grundstücksvergaberichtlinien gemacht. Fraktionschef Udo Neisens benennt das Ziel der Union: „Die Bereitstellung von Grundstücken zur Wohnbebauung soll insbesondere den eigenen Bedarf abdecken. Daher ist prioritär zunächst der Bedarf von Menschen aus den Hövelhofer Ortsteilen zu begünstigen.“ Gelten soll dies bei Vergaben in Espeln, Hövelriege und Riege, wenn Antragsteller mehr als fünf Jahre unterbrochen hier ihren Hauptwohnsitz haben.