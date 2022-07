Hövelhofer SV erhält Förderung für Sportstätte

„Die Förderung sorgt dafür, dass wir unsere sportliche Infrastruktur zeitgemäß umrüsten und unseren Mitgliedern eine attraktive Sportstätte bieten können“, sagt Heinz Thieschnieder, Vorsitzender des HSV. Besonders der Mähroboter sei eine große Entlastung, da auf diese Weise künftig zwei Rasenplätze autonom gepflegt werden könnten, so Thieschnieder.

Rund 550 Mitglieder hat der Verein, davon sind etwa 300 unter18 Jahre alt. Neben drei Seniorenmannschaften sind nahezu alle Jugendaltersklassen besetzt und im Fußball-Ligabetrieb vertreten. Bernhard Hoppe-Biermeyer, CDU-Landtagsabgeordneter für das Paderborner Land und Sportausschussvorsitzender in Düsseldorf, freut sich mit dem Hövelhofer SV: „Der Verein macht seit vielen Jahren einen tollen Job und fördert den Nachwuchs. Daher ist es nur konsequent, ein solches Engagement auch finanziell zu unterstützen und zu würdigen, damit die erfolgreiche Arbeit auch in Zukunft fortgesetzt werden kann.“

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ hat das Land NordrheinWestfalen initiiert, um Vereine und ihre Sportanlagen in Nordrhein-Westfalen nachhaltig zu stärken. Das Gesamtvolumen der Förderung beträgt 300 Millionen Euro und ist damit das größte Sportförderprogramm, das es in NRW je gegeben hat. 350.000 Euro davon fließen in Hövelhofer Projekte.