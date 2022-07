Hövelhofer Unternehmen erhält Preis bei Kaffee-Messe

Neuer Milchaufschäumer von Cup & Cino überzeugt Jury bei World of Coffee in Mailand

Hövelhof

Das Unternehmen Cup & Cino mit Sitz in Hövelhof hat einen Preis bei der internationalen Messe World of Coffee in Mailand erhalten. Ein neues Milchaufschäumer-System des Unternehmens habe die Jury überzeugt, den Award „Best New Product at World“ zu vergeben.