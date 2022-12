Hövelhofer Verkehrsverein freut sich über erfolgreichen Nikolausmarkt

Damit der Nikolausmarkt ein Erfolg werden kann, sind viele fleißige Hände notwendig, heißt es in einer Pressemitteilung des Verkehrsvereins. Viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und das Team des Bau- und Servicebetriebes der Sennegemeinde hätten am ersten Dezember-Wochenende zu einem erfolgreichen Nikolausmarkt beigetragen.

Für die besondere Atmosphäre beim Hövelhofer Nikolausmarkt sorgen insbesondere die zahlreichen Holzhütten, die von den jeweiligen Standbetreibern liebevoll weihnachtlich geschmückt werden, so der Verkehrsverein. Das Hüttenbau-Team mit Udo Plaßhenrich, Ralf Vonderheide, Jürgen Lienen und Michael Antpöhler sorgte in diesem Jahr in vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden für weitere neue Hütten.

Den Holzschutz brachten anschließend noch die Malermeister Rolf Pollmeier und Dirk Pollmeier auf, bevor die neuen Hütten vor dem Schloss aufgebaut wurden. Unterstützung für das Holz kam aus Gewinnspar-Zweckerträgen der beiden örtlichen Volksbanken.

Die Bankenvertreter machten sich kurz vor Festbeginn gemeinsam mit Verkehrsvereins-Geschäftsführerin Angelika Schäfer selbst ein Bild von den neuen Verkaufsständen. Sie konnten zum Beispiel die Hütte von Reinhold Vonderheide bestaunen, der die neue Hütte durch eine weihnachtliche Gestaltung besonders strahlen ließ und dort am Nikolausmarkt-Wochenende Krippen und Zubehör anbot.

Außerdem trugen zahlreiche Sponsoren maßgeblich zum Gelingen des Festes bei, wie der Verkehrsverein mitteilt. „Ohne die finanzielle Unterstützung wäre das Fest in dieser Form und insbesondere die kostenlosen Angebote für Familien nicht möglich, dafür sind wir den Sponsoren sehr dankbar“, sagte der Vorsitzende des Verkehrsvereins Wolfgang Thorwesten.