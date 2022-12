Hövelhofer XXL-Krippe wächst auf 27 Figuren und Elemente an

Sie wurden in der Holzschnitzerei Viehauser in Traunstein im Chiemgau aus Lindenholz handgefertigt. Den Kontakt zu den Traunsteiner Kunsthandwerkern hatte seinerzeit Rainer Austenfeld, der inzwischen verstorbene Gründungsvorsitzende des Verkehrsvereins Hövelhof, geknüpft.

Die ersten 16 Figuren hielten 2014 zum Nikolausmarkt Einzug in der Sennegemeinde. Das rund 8500 Euro teure Ensemble wurde seinerzeit in Rekordzeit ausschließlich aus Spenden finanziert. Parallel zur Fertigung der Figuren wurde in Hövelhof durch die Krippenfreunde eigens eine neue Krippe geschreinert. Sie entstand passend zum Jagdschloss im westfälischen Fachwerkstil. Ideengeber des Krippenprojektes war Thomas Westhof, Marketingchef der Sennegemeinde und Vorstandsmitglied im Verkehrsverein.

Am Firmament des von Gisela Erdmann aufwändig ausgestalteten, gemalten Hintergrundes, der je nach Blickwinkel eine Sennelandschaft oder eine Szene aus dem alten Palästina zeigt, wird demnächst der Stern von Bethlehem mit seinem Kometenschweif seinen Platz finden. Der 2017 zum Ensemble hinzugefügte große Elefant bekommt Gesellschaft durch einen kleineren Artgenossen und den passenden Hirten. Durch die unterschiedliche Größe soll der prächtig geschmückte große Elefant künftig noch besser zur Geltung kommen.

Die Idee, das Ensemble ein weiteres Mal um zusätzliche Figuren und Elemente zu erweitern, hatte die informelle Arbeitsgemeinschaft der „Freunde der Krippe“ beim gemeinsamen Aufbau der Krippe im vergangenen Jahr. Sie kümmert sich seit Jahren ehrenamtlich um Aufstellung und Pflege der Krippe, ihrer Figuren und der 2015 eigens angefertigten Schutzhütte. „Durch eine andere Anordnung der Figuren sowie freie Stellen im Stallanbau haben wir noch Potenzial für eine schöne Erweiterung gefunden“, erklärt Westhof.

In den vergangenen Jahren ist vor allem über die Krippenfiguren und verschiedene musikalischen Projekte eine tiefe Freundschaft zwischen der Sennegemeinde und der bayerischen Region gewachsen. Dazu haben auch mehrere Besuche der Krippenfreunde beigetragen. Um dieser Freundschaft in der Krippe Rechnung zu tragen, wird eine typische Chiemgauer Alm-Kuh mit Kuhglocke die Szene bereichern und gemeinsam mit einer Senner Heidschnucke die tierische Abteilung der Hövelhof-Krippe bereichern. Die rund 4000 Euro für die neuen Figuren und Elemente werden wieder ausschließlich durch Spenden und Sponsoren beglichen.

Am ersten Adventswochenende reiste die Delegation der Spender und Sponsoren privat Richtung Chiemgau, um die neuen Figuren und Elemente abzuholen. Mit von der Partie war dabei auch Wolfgang Thorwesten, der im November gewählte neue Vorsitzende des Verkehrsvereins Hövelhof. Natürlich wurden die Neuanschaffungen wieder gesegnet, bevor sie ihre Reise in Richtung Senne antraten, diesmal durch den dortigen Pfarrer Thomas von Rechberg in der malerisch gelegenen Kirche St. Johann (einem Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf) über dem Flusslauf der Roten Traun im südlichen Chiemgau.

In Traunstein und Bergen wurde die Hövelhofer Delegation von Stefan Semmelmayr, dem Geschäftsführer des Chiemgau Tourismus, und Wolfgang Helldobler, dem Leiter des Tourismusverbandes Bergen-Siegsdorf, empfangen.

Die Hövelhofer und ihre Gäste können die Neuzugänge in der XXL-Krippe ausgiebig während des Nikolaus-Marktes vom 2. bis 4. Dezember auf dem Nikolausmarkt in Augenschein nehmen. Die mit 27 Figuren und Elementen ausgestattete Krippe steht in der Nähe des Jagdschlosses als Blickfang im weihnachtlichen Markttreiben. Anschließend zieht sie für die restliche Adventszeit in die Kulturscheune um, wo sie jeden Tag zu sehen ist. Die Krippenfreunde aus der Sennegemeinde sorgen jeden Tag zuverlässig dafür, dass morgens die großen Scheunentore, die den Blick auf das Ensemble freigeben, geöffnet und abends wieder geschlossen werden.

Während des Nikolausmarktes liegt an der Krippe auch ein mehrseitiger Flyer aus, der ausführlich über die Geschichte der Hövelhof-Krippe in Wort und Bild informiert.