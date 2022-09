Hövelmarkt kehrt in XXL-Version zurück

Vom 30. September bis zum 3. Oktober hat der Verkehrsverein ein Programm auf die Beine gestellt, das für Besucher jeden Alters keine Wünsche offen lassen sollte – darunter das weit über die Ortsgrenzen hinaus beliebte Oktoberfest.

Los geht es am Freitag mit der Eröffnung um 15.30 Uhr im Festzelt. Die Kirmes ist bereits von 14 Uhr an geöffnet, und viele Schausteller bieten an diesem Tag bis 18 Uhr vergünstigte Fahrten für Kinder (zum Beispiel zwei Fahrten zum Preis von einer). Am Vormittag gibt es zudem spezielle Veranstaltungen für Kindergarten- und Grundschulkinder im Festzelt. Am Abend gibt es dann ein Wiederhören mit der Band Goodfellas im Festzelt.

Samstag, Sonntag und Montag gibt es jeweils von 11 bis 19 Uhr den sennetypischen Bauernmarkt mit bäuerlichen und handwerklichen Vorführungen auf dem neugestalteten Hövelmarktplatz. Kinder können am Samstag beim Flohmarkt an der katholischen Kirche von 13 bis 16 Uhr ihre Schätze anbieten und so ihr Taschengeld aufbessern. Aufbau ist von 12 Uhr an. Am Abend steigt von 20 bis 2 Uhr die Partynacht für das junge Volk mit den DJs Averro und Driller aus dem Paderborner Club „Container“.

Verkehrsverein Hövelhof (von links): Vorsitzender Hubert Böddeker, Geschäftsführerin Angelika Schäfer, Kassiererin Beate Przybilski, stellvertretender Vorsitzender Pascal Pöhler und Vorstandsmitglied Thomas Westhof. Auf dem Bild fehlt Schriftführer Jörn Mühlencord. Foto: Verkehrsverein Hövelhof

Volles Programm gibt es auch am Sonntag, an dem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen sind. Der Automobilclub Hövelhof richtet zudem seine zehnte Hövelrallye aus. Ab 10 Uhr starten die 70 Teilnehmer im Minutentakt am Rathaus. Beim Seniorennachmittag im Festzelt spendiert der Verkehrsverein der Generation Ü65 Kaffee und Kuchen im Festzelt. Anmeldungen zu dieser Veranstaltung werden in der Tourist-Information entgegen genommen.

Bierpreis steigt von 1,50 auf 1,90 Euro

Apropos spendieren: Wie immer sind (fast) alle Veranstaltungen im Festzelt eintrittsfrei. Das gilt auch für das Oktoberfest, das von 11 bis 17 Uhr gefeiert wird. Sämtliche 1300 Sitzplätze sind seit Wochen ausgebucht. Trotzdem ist ein Spontanbesuch möglich, da zusätzlich 1200 Stehplätze zur Verfügung stehen. Als Band wurden erneut die Partyböcke verpflichtet, die extra von der Canstatter Wasen „eingeflogen“ werden.

„Leider kommen wir dieses Jahr nicht umhin, die Bierpreise von 1,50 auf 1,90 Euro anzuheben“, sagt Verkehrsvereins-Geschäftsführerin Angelika Schäfer. Vorsitzender Hubert Böddeker betont zudem, dass die Kosten für die Veranstaltung, die der Verkehrsverein ohne finanzielle Zuschüsse der Gemeinde stemmt, teilweise drastisch gestiegen seien. „Das funktioniert nur mit viel ehrenamtlichem Einsatz und Sponsoren im Rücken.“ Insgesamt werden an dem verlängerten Wochenende rund 30.000 Besucher erwartet.

Django Asül tritt mit offenem Visier auf

Weitere Attraktionen sind die Sennebar in der Einkaufsstraße, die bereits am Donnerstag um 18 Uhr mit einem Hövelmarkt-„Warm up“ startet, Werk 7 mit einer Musikbühne an der Hauptkreuzung und eine Autoschau an allen Tagen in der Straße „Zur Post“.

Der Tag der Deutschen Einheit, Montag, 3. Oktober, wartet neben dem üblichen Hövelmarkt-Geschehen mit einem kabarettistischen Leckerbissen auf: Django Asül tritt mit seinem Programm „offenes Visier“ im Festzelt auf Stollmeiers Wiesen auf. Karten für die Veranstaltung, die um 11 Uhr beginnt, sind zum Preis von 20 Euro in der Touristinformation und an der Tageskasse erhältlich.

Flyer mit dem kompletten Programm liegen in vielen öffentlichen Gebäuden und Geschäften aus. Zudem ist es im Internet veröffentlicht.

www.hoevelmarkt.de