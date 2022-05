Hövelrieger Gemeinschaft: „Ein Dorf mit hoher Lebensqualität“

Die Dörfer am Nordrand der Sennegemeinde Hövelhof sprühen vor Aktivität. Dabei spielt ein Gesichtspunkt die herausragende Rolle: Die Dörfer sind übersichtlich – etwa 1400 Einwohner zählt man in Riege, gut 800 sind es in Hövelriege. Da haben auch Neubürgerinnen und Neubürger viele Chancen des Mittuns und der Einbringung eigener Ideen.

So sprach Bürgermeister Michael Berens von „Dörfern mit hoher Lebensqualität“ und lobte das Engagement vor allem in den Bereichen Musik, Sport, Kirche sowie Dorfgemeinschaft.

Vor allem die Möglichkeiten des Bauens sind es, die viele Zeitgenossen mit Entwicklung gleichsetzen und die den Charme der Dörfer ausmachen: Hier punkten die Ortsteile – so ist in Riege gerade das Baugebiet Junkernfeld im Entstehen: 25 Bauplätze werden angeboten. Bei laufender Bewerbungsfrist gibt es schon jetzt über 150 Anfragen. Bürgermeister Berens machte in seinem Vortrag auch Hoffnung auf weitere Baumöglichkeiten, die in Riege in diesem Gebiet ab der Detmolder Straße in Richtung Schulkamp entstehen könnten.

Komplizierter ist die Situation im Ortsteil Hövelriege: Hier bedarf es nach Darstellung des Bürgermeisters jeweils einer Außenbereichssatzung, um Baumöglichkeiten zu schaffen.

Dorfschulmuseum ist Glanzstück der Dorfgemeinschaft

Glanzstück der DG bleibt das Dorfschulmuseum in der alten Rieger Dorfschule (Junkernallee 20). Hier können Interessierte eine Original-Schulstunde nach der Preußischen Schulordnung von 1872 buchen – Meldungen nimmt Museumsleiter Ferdinand Stöppel – zugleich Vorsitzender der Dorfgemeinschaft – unter Tel. 05257/9380174 entgegen. Zum Lehrerteam gehören außerdem die Rektoren a.D. Manfred Schneider und Manfred Robrecht.

Weitere Aktivitätsfelder: Adventsmarkt und Konzert in Riege, Weihnachtsbaumaufstellung in Hövelriege, Aktionen „Saubere Landschaft“, neues aktives Gartenteam im Schulgarten der alten Schule, Renovierung des Bildstockes am Hof Furlkröger, Reaktivierung des von Laer Steines in der Nähe des Hahnenkruges – schließlich die Wiederentdeckung von Bildern des 1999 verstorbenen und in Riege ansässigen Malers Gerhard Knorre. Außerdem: Betreuung der Streuobstwiese am Lehmweg.

Sven Rübbelke löst Manfred Wiethoff als Kassierer ab

Die Bestätigung des Vorstandes dann auch nur folgerichtig: Ferdinand Stöppel, Berufsschullehrer a.D., bleibt Vorsitzender, sein Stellvertreter ist weiterhin Heinz-Josef Rübbelke, Schriftführer bleibt Hermann Ilskens. Zum Kassierer wählten die Mitglieder Sven Rübbelke – er löst Manfred Wiethoff ab, der 28 Jahre diese Position innehatte und sich besondere Verdienste erworben hat. Sein Wirken wurde mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Als Beisitzer gehören künftig Heinz Bultmann, Robert Burmester, Doris Dresselhaus-Bee, Barbara Ennekens, Simon Farr, Stefan Greitens, Jan Hagemeyer, Ralf Mersch, Gabriele Pollak, Hartmut Rübbelke, Reinhard Schmidt, Ralf Wiethoff, Siegfried Wiethoff, Sonja Wilsmann, Andreas Wecker, (neu), Dirk Ilsen (neu) und Thomas Wecker in seiner Eigenschaft als Mühlenführer der Furlmühle dem Vorstand an. Neuer Kassenprüfer ist Bernhard Fortmeier.

Die DG ist im Internet unter www.dghr-online.de präsent.