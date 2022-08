Hövelsenner Kapelle 20 neue Parkflächen gebaut

Als eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten und beliebter Trauort der Sennegemeinde werde die Attraktivität der Hövelsenner Kapelle durch die neuen Parkflächen weiter gesteigert, teilt die Gemeinde mit. „Der Besuch ist für die Gäste jetzt noch bequemer“, sagt Anton Rampsel, Vorsitzender des Fördervereins Hövelsenner Kapelle. In den sieben Jahren seit der Errichtung seien mehr als 250 Trauungen in der Kapelle erfolgt. „Für die zahlreichen Hochzeitsgäste sind die neuen Parkflächen ein großer Gewinn“, ist sich Bürgermeister Michael Berens sicher.

Aber auch Touristen und Einheimische besuchen regelmäßig die kleine Kapelle. „Besonders während der Coronazeit und seit dem Krieg in der Ukraine kommen vermehrt Besucher, um eine Kerze zu entzünden sowie für Gesundheit und Frieden zu beten“, berichtet Rampsel.

Dank des außerordentlichen Engagements vieler Ehrenamtlicher konnten die geplanten Kosten für den Parkplatz (42.000 Euro) um mindestens 20.000 Euro reduziert werden. Mehr als 20 Helfer haben mit 200 Arbeitsstunden die vorbereitenden Erdarbeiten verrichtet, Schotter verteilt sowie alle Pflastersteine von Hand verlegt. In dieser Woche setzen sie noch einen Zaun als Abgrenzung der Parkfläche. „Viele Facharbeiter des Unternehmens Schlotmann, aber auch Mitglieder des Fördervereins Hövelsenner Kapelle und andere Freiwillige haben an dem Projekt ehrenamtlich mitgewirkt“, freut sich Rampsel.

Die ausgewählten Pflastersteine mit gebrochener Kante fügen sich optisch sehr gut in das Gesamtbild ein, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Gleichzeitig sei das Pflaster versickerungsfähig ausgeführt, anfallendes Regenwasser könne somit in die Erde abfließen. Im Herbst wird die Gemeinde entlang der Parkfläche mehrere Bäume pflanzen, die künftig an heißen Tagen Schatten spenden. Der Hövelhofer Bürger Ferdinand Athens hat bereits angekündigt, Bäume für die Neuanpflanzung zu spenden.