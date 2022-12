Kind im Rollstuhl: Sozialfonds kauft Paderborner Familie ein Auto

Jedes Jahr sponsert der Hövelstein Sozialfonds ein Fahrzeug, um für eine Person die Teilhabe am Leben zu verbessern. Jutta Vormberg ist die zuständige Teilhabebetreuerin der Familie Deniz und ging auf den Hövelstein zu, weil die Familie ein Auto brauchte, bei dem das Kind mit dem Rollstuhl hineingeschoben werden kann.

Die neunjährige Sivelia leidet an dem Tay- Sachs-Syndrom, ein Gendefekt, der die Lebenszeit erheblich verkürzt. Das Kind ist deshalb auf umfangreiche Versorgung angewiesen und kann unter anderem nicht selbstständig essen. Die Neunjährige muss über eine PEG-Sonde ernährt werden. Sie kann weder sprechen noch laufen oder sehen und ist durch Spastiken eingeschränkt.

Der 17 Jahre alte Familien-Pkw ist mittlerweile nicht mehr groß genug für den neuen großen Rollstuhl. Die Folge: Sivelia wäre nicht mehr mobil und könnte nicht mehr mitfahren. Tägliche Schulbesuche, regelmäßige Arzt- und Therapiebesuche und die Gestaltung des Familienlebens mit Fahrten zu Freunden und Angehörigen sind unmöglich. Vom Gesundheits- und Sozialleistungsträger gibt es nach Angaben von Familie Deniz keine Unterstützung. Zwei Mitglieder des Sozialfonds machten sich im Sommer vor Ort am Kaukenberg in Paderborn ein Bild von der Lage. „Wenn man das sieht, kommen einem die Tränen“, sagt Hermann-Josef Hüser ergriffen.

Die Suche nach einem geeigneten Auto

Ab Anfang August hat sich Reinhard Berenbrinker vom Hövelstein kundig gemacht, Fahrzeugbörsen durchsucht und in umliegenden Autohäusern geschaut und gefragt. Der Markt für entsprechende Fahrzeuge sei wegen der Neuwagenkrise schwierig. Fündig wurde der Hövelstein Sozialfonds letztlich in Brilon, wo ein Mercedes Citan Tourer als Vorführwagen die nötigen Bedingungen erfüllte. In Niedersachsen wurde das Fahrzeug behindertengerecht umgebaut und nun zurück nach Paderborn überführt. Einen Tag vor Weihnachten fand die Übergabe an die Familie statt.

45.000 Euro hat der Hövelstein Sozialfonds für Fahrzeugkauf und Umbau ausgegeben. Mindestens die Hälfte soll durch Spenden wieder eingeworben werden. Unterstützt wurde das Projekt von der Michels Stiftung Paderborn, dem Paderborner-Bürger-Schützenverein von 1831, Justus Immobilien Hövelhof, der Franz-Beckenbauer-Stiftung München, der Sterntalerhilfe für schwerkranke Kinder Paderborn, von Hubert Böddeker aus Hövelhof, der Volksbank Delbrück-Hövelhof und der Aktion Hilfe für Kinder. „Allen Spendern einen herzlichen Dank“, sagt Hermann-Josef Hüser.

Der Hövelstein Sozialfonds ist eine Idee von zehn Freunden aus Hövelhof und Delbrück-Steinhorst. Sie beschlossen im Dezember 2009, bei feierlichen Anlässen auf Geschenke zu verzichten. Stattdessen freuen sie sich über Geldzuwendungen für soziale Zwecke. Gleichzeitig haben sie sich verpflichtet, jährlich einen festen Betrag zu spenden. Die Einnahmen aus den Spenden fließen zu 100 Prozent dem guten Zweck zu, heißt es vom Hövelstein Sozialfonds. Alle Vereinsmitglieder sind ehrenamtlich tätig, für Verwaltungsaufgaben wird kein Geld aufgewendet.